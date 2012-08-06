У жовтні у Львові відбудеться міжнародний економічний форум
11:47, 06 серпня 2012Фінанси
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12 жовтня у Львові відбудеться Міжнародний економічний форум «Стратегії. Інвестиції. Співробітництво».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, форум пройде у прес-центрі стадіону «Арена Львів».
Цьогорічний форум, як зазначено в повідомленні, надасть можливість зустрітися з членами урядів східноєвропейських держав, політиками і фінансистами, експертами і лідерами міжнародного бізнесу.
«Серед основних завдань форуму – обговорення питань сучасної економічної політики та перспектив транскордонної співпраці у Східній Європі», – йдеться у повідомленні.
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