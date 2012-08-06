Міжнародні валютні резерви НБУ збільшилися до 30,079 млрд дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в липні збільшилися на 2,6% - до 30,079 млрд дол.

"Станом на 1 серпня 2012 року обсяг золотовалютних резервів становив 30,079 млрд дол. в еквіваленті, тобто за місяць резерви зросли на 761 млн. дол. США", - сказано у повідомленні директора департаменту НБУ з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Олександра Дубихвоста, оприлюдненому на сайті регулятора.

Зростання золотовалютних резервів відбулося переважно за рахунок надходження коштів на рахунки уряду України від розміщення п'ятирічних єврооблігацій обсягом 2 млрд дол.

За словами О.Дубихвоста, загальне сальдо інтервенцій за липень становить «мінус» 1,235 млрд дол., зокрема за рахунок продажу валюти НАК "Нафтогаз України" для виконання розрахунків перед ВАТ "Газпром" за поставлений російський газ. Національний банк протягом липня п.р. здійснював на міжбанківському валютному ринку операції як із купівлі, так і з продажу валюти.

За даними регулятора, за січень-липень п.р. резерви скоротилися на 5,4%, або на 1,716 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році золотовалютні резерви НБУ зменшилися на 8% - до 31,795 млрд дол.

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