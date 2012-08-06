Центр сертифікації в липні видав електронних ключів у 3,5 раза більше, ніж у червні – ДПСУ

Центр сертифікації електронних ключів у липні 2012 року видав 26,4 тис. ключів, що в 3,5 раза більше у порівнянні з червнем, повідомляє прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ).

«Якщо протягом червня центром було видано тільки 7,6 тис. сертифікатів відкритих ключів 4,1 тис. абонентам, то вже у липні кількість виданих ключів перевищила цю цифру майже в 3,5 раза і становила 26,4 тис. сертифікатів», - сказано у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Загалом за два місяці роботи акредитованого Центру сертифікації електронних ключів його послугами скористалися 18,4 тис. абонентів. Видано 34 тис. електронних ключів, зокрема юрособам – 18,2 тис., фізособам – 15,8 тис.

Нагадаємо, акредитований Центр сертифікації ключів почав роботу 30 травня 2012 року. Центр надає електронні ключі юридичним і фізичним особам безкоштовно.