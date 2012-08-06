У Білорусі з 1 серпня підвищено акцизи на алкоголь і пальне

Мінськ. У Білорусі з 1 серпня підвищено ставки акцизів на нафтопродукти та алкогольні напої.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, таке рішення міститься в указі президента Білорусі від 31 липня 2012 року № 349, опублікованому на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

Так, відповідно до документа, на 36,5% – до 37 280 білоруських рублів (4,5 дол. США – УНІАН) за літр 100-процентного спирту, що міститься в готовій продукції, збільшено акцизи на вина плодові кріплені марочні, покращеної якості і спеціальної технології, на 13,8% (до 3520 рублів (0,42 дол. США) за літр готової продукції) – на слабоалкогольні натуральні напої, на 4,4% (до 3520 рублів) – на вина натуральні, зокрема ігристі і шампанські, газовані і шипучі, на 3,5% (до 580 рублів (0,07 дол. США)) – на вина фруктово-ягідні натуральні, сидри фруктово-ягідні.

Крім того, на 10% підвищено акцизи на автомобільні бензини і дизельне пальне.

Зокрема, ставка акцизу на бензин з октановим числом 95 і вище становить 1 млн. 26 тис. рублів за тонну (123 дол. США), на бензин з октановим числом від 91 до 95 – 1 млн. 286 тис. 690 рублів (154 дол. США), з октановим числом до 91 – 1 млн. 459 тис. 220 рублів (175 дол. США).

Ставка акцизу на дизельне пальне встановлена на рівні 826 тис. 540 рублів (99 дол. США). При цьому встановлено нульову ставку акцизів для дизельного пального для виробництва біодизельного пального.

Такі ставки встановлено до 31 грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. Білоруські нафтопродукти входять до числа основних товарних груп за імпортом до України.