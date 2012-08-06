Міжбанк понеділка: закриття торгів - 8,1035/8,1070 грн/дол.

У понеділок, 6 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1085/8,1155, до 12:00 ціни знизилися 8,1056/8,1082. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 8,1035/8,1070 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2536/40, до 12:00 ціни піднялися - 0,2545/48. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2543/46. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,8550 (-0,4275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2340/1,2440. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,0180/10,295, до 12:00 ціни становили 10,0200/10,0270. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз 10,0105/10,0190.