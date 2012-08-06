Milkiland не має наміру найближчим часом купувати нові активи

Варшава. Один з найбільших в Україні виробників молочних виробів компанія Milkiland не планує найближчим часом купувати нові активи, а сконцентрується на інтеграції придбаного в Польщі заводу "Островія".

Про це УНІАН повідомив менеджер зі зв'язків з інвесторами Сергій Трифонов, відповідаючи на запит агентства.

"Найближчим часом нові придбання не плануються, нам потрібен час на інтеграцію згаданого активу", - написав він.

Представник компанії не виключив, що в майбутньому компанія може придбати заводи, що працюють на українському, польському, білоруському або російському ринках, назвавши ключовими чинниками для їх вибору можливість доступу до сировини за "зваженими цінами" та "вартість активу".

С.Трифонов також повідомив, що балансова вартість купленого Milkiland в Польщі заводу на початок поточного року становила 11 млн євро, зауваживши, що підприємство не має жодних боргів.

"Ми вважаємо сплачену за актив ціну в 12 млн євро оптимальною. На думку менеджменту, справедлива вартість "Островії" значно вища", - зазначив він.

Представник компанії повідомив, що викупив завод у одного з його кредиторів, який став його власником у результаті проведеної процедури банкрутства підприємства.

"Завод працював в режимі стенд-бай, використовуючи свої потужності лише частково. Для збільшення обсягів переробки молока потрібні вливання", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Milkiland, акції якого котируються на Варшавській фондовій біржі, повідомив про купівлю заводу "Островія", що знаходиться в центральній Польщі, здатного, зокрема, щорічно виробляти 15 тис. тонн твердих сирів, а також йогуртів та обробленого молока.

Компанія планує вивести куплений завод на планові потужності з переробки в 2013-2014 році, інвестувавши в нього ще близько 8 млн євро.

Раніше представники компанії заявляли про намір інвестувати до 50 млн євро в купівлю нових активів, що дозволяють виробляти до 20 тис. тонн твердих сирів, що є головним товаром Milkiland, який забезпечив у минулому році більше половини всієї виручки.

Довідка УНІАН. Заснована в 1994 році Milkiland, яка також володіє 10 заводами в Україні і "Останкінський молочний комбінат" в Москві щорічною потужністю з переробки понад 1,1 млн тонн молока, в першому кварталі поточного року скоротила чистий прибуток в 2,6 рази - до близько 1 , 9 млн євро при зростанні виручки на 6% - 67,7 млн ​​євро.

В минулому році Milkiland скоротив чистий прибуток на третину до 14,8 млн євро при зростанні доходу на 9% до близько 280 млн євро.