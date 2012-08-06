У липні в Україні знову зафіксовано дефляцію

В Україні в липні 2012 року, порівняно з червнем 2012 року, споживчі ціни знизилися на 0,2%, проти липня 2011 року — на 0,1%, говориться в повідомленні Державної служби статистики, яке має УНІАН.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-липні 2012 року, проти відповідного періоду 2011 року, становила 1%, з початку 2012 р. (липень 2012 року до грудня 2011 року) – дефляція 0,1%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в червні 2012 року порівняно з травнем 2012 року зафіксована дефляція 0,3%, проти червня 2011 року — 1,2%.

В Україні в липні 2011 року проти червня 2011 року зафіксована дефляція — 1,3%, проти липня 2010 року — інфляція 10,6%, за 7 місяців 2011 року (липень 2011 року проти грудня 2010 року) — зростання цін становило 4,6%

У квітні Міжнародний валютний фонд покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в цьому році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.