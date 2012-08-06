Shell виводить активи з банків ЄС для уникнення ризиків

Одна з найбільших в Європі нафтових компаній Royal Dutch Shell виводить свої активи з банків єврозони, побоюючись поглиблення боргової кризи, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Telegraph.

Shell не буде співпрацювати з банками країн, найбільш постраждалих від кризи, заявив фінансовий директор компанії Саймон Генрі.

Деяка кількість активів все ж залишиться на європейському ринку, щоб забезпечити його функціонування, але основний обсяг вкладень буде виведений для запобігання ризику.

Саймон Генрі повідомив, що компанія збирається перенаправити $15 млрд в неєвропейські активи, такі як казначейство США і деякі американські банки.

При цьому Financial Times пише, що банки США також побоюються розпаду Євросоюзу і радять переглянути договори з постраждалими від кризи країнами або шукати інші банки для виведення грошей з єврозони.

За даними видання, використовуючи хеджування (страхування від втрат) банки США зменшили ступінь своєї участі в проблемних країнах єврозони. Обсяг активів американських банків, номінованих у євро, варіюється від $5,4 млрд до $20 млрд.

Таким чином, американські банки намагаються уникнути сценарію, при якому їм доведеться повертати гроші, видані в євро та національних валютах країн єврозони.

Ризику можна уникнути перекладом контрактів з європейськими банками під лондонський закон. Більшість контрактів вже знаходиться під англійським чи американським законом, за яким контрагент, який покинув європейський ринок, зможе здійснювати платежі в євро, і не девальвувати валюту.