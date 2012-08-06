Нацбанк закупить автомобілів на майже 4 млн грн

Національний банк Україна (НБУ) закупить у ТОВ "ВіДі Автострада" 5 автомобілів Toyota Avensis і 10 Toyota Corolla.

Про це повідомляється на сайті державних закупівель.

Загальна вартість придбаних транспортних засобів - 3,055 млн грн.

У тендерній документації серед вимог до технічних характеристик автомобілів Toyota Avensis зазначено наявність: круїз-контролю; підігріву передніх сидінь з регулюванням ступеня підігріву; хромованих внутрішніх ручок; бамперів, ручок дверей, зовнішніх дзеркал в колір кузова; атермального скла із захистом від ультрафіолетового випромінювання.

Регулятор також придбає у ЗАТ "НВО "Практика" мікроавтобус швидкої медичної допомоги на базі Volkswagen T5 за 695,340 тис. грн.

Згідно з даними ЗМІ, в минулому році службові автомобілі обійшлися платникам податків у 120 млн грн. Зокрема, на автобазу Держуправління справами президента, де значиться 455 машин, пішло майже 50 млн грн.

На балансі секретаріату Кабміну - 198 авто. Найбільше в Кабміні "фольксвагенів" (62 штуки), "Шкод Октавіа" (45) і "мерседесів" - 30. У меншості - "Опель Комбо" (2), "Рено Кангу" (3) і "Тойота" (4).

Всього на автобазу Кабміну в 2011 році пішло понад 35 млн грн.

Прем'єр-міністр Микола Азаров, який вважає дикістю добиратися на роботу на велосипеді, користується двома "мерседесами".