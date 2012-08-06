Держстат у липні знову зафіксував дефляцію

В Україні у липні 2012 року порівняно з червнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,2%, проти липня 2011 року — на 0,1%, зазначається у повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, інфляція у січні-липні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1%, з початку 2012 р. (липень 2012 року до грудня 2011 року) – дефляція 0,1%.

Згідно з повідомленням, основне зниження цін у липні проти червня сталося на фрукти і овочі, на 5,6% і 1,6% відповідно (у липні 2012 р. до липня 2011 р. — зниження цін на 9,4% і 44% відповідно). Також зафіксовано зниження ціни на молоко, сири і яйця — на 0,2% (зростання цін - 2,4%), зокрема молоко подешевшало на 0,8% (зростання цін — 2,3%), сир твердий і сир молочний — на 0,9% (зростання цін - 6,2%). Зниження цін на одяг і взуття становило 0,4% (зниження цін — 1,2%), на побутову техніку — на 0,3% (зниження цін — 1,5%), паливо і мастила — на 1,4% (зростання цін — 4,9%), у сфері відпочинку і культури — на 0,1% (зростання цін — 1,4%).

При цьому минулого місяця зафіксовано зростання цін на яйця — на 4% (у липні 2012 р. до липня 2011 р. зниження цін — 12%), на послуги зв'язку — на 1,5% (зростання цін — 1,9%), алкогольні напої, тютюнові вироби - на 0,3% (зростання цін — 7,9%), вартість послуг ресторанів і готелів — на 0,4% (зростання цін — 4,1%), вартість освіти — на 0,2% (зростання цін — 5,2%), зокрема дошкільна і початкова освіта — на 0,7%. Послуги транспорту подорожчали — на 0,5% (зростання цін — 7,9%), зокрема залізничного пасажирського транспорту — на 2,4% (зростання цін — 7,7%), автодорожнього пасажирського транспорту — на 0,2%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у червні 2012 року порівняно з травнем 2012 року зафіксована дефляція 0,3%, проти червня 2011 року — 1,2%.

В Україні в липні 2011 року проти червня 2011 року зафіксована дефляція — 1,3%, проти липня 2010 року — інфляція 10,6%, за 7 місяців 2011 року (липень 2011 року проти грудня 2010 року) — зростання цін становило 4,6%

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% поточного року (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) понизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує на інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.