Продаж валютної виручки можуть ввести невдовзі після прийняття відповідного закону

Національний банк України (НБУ), у разі набуття чинності відповідного закону, може ввести продаж валютної виручки вже у вересні.

Про це в коментарі УНІАН заявила головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.

"Я думаю, що обмеження можуть бути введені ще в поточному році..., - сказала О. Білан. - На сьогодні показник забезпечення резервами імпорту складає 3,5 місяців. Критичним порогом вважається рівень 3 місяці імпорту, що відповідає обсягу резервів в 25 млрд дол. Але НБУ може почати рішучі заходи, не чекаючи такого різкого зниження резервів. Якщо в серпні - початку вересня попит на валюту залишиться високим, то обов'язковий продаж валютної виручки може бути введений невдовзі після схвалення законопроекту".

При цьому експерт зазначила, що відповідний закон може бути прийнятий Верховною Радою не раніше, ніж на початку вересня, оскільки до цього часу триватимуть парламентські канікули. Фактором його швидкого прийняття може стати необхідність утримання стабільності валютного ринку до виборів.

О.Білан зазначає, що негативне сальдо валютних інтервенцій НБУ в липні ц.р. було найбільшим з жовтня минулого року, що могло бути викликане як погіршенням дефіциту зовнішньої торгівлі, так і збільшенням попиту на валюту з боку населення.

На думку експерта, ті заходи, які НБУ застосовував для утримання курсу до цього часу, вже вичерпують себе.

"Ми очікуємо, що резерви будуть продовжувати знижуватися до кінця поточного року, тому що крім інтервенцій на підтримку гривні є ще такі фактори, як виплати за зовнішнім боргом, зокрема, боргу перед МВФ. У серпні уряд і НБУ має заплатити понад 1 млрд дол. за кредитами МВФ і ще 1,5 млрд в жовтні-листопаді ", - резюмувала О. Білан.

Як повідомляв УНІАН,міжнародні валютні резерви НБУ в липні збільшилися на 2,6% - до 30,079 млрд дол. переважно за рахунок надходження коштів від розміщення п'ятирічних урядових єврооблігацій обсягом 2 млрд дол Загальне сальдо інтервенцій за липень становить «мінус» 1,235 млрд дол.