ТОП-10 (6 серпня)

"Газпром" заплутався у своїх обвинуваченнях на адресу України

Міжнародні валютні резерви НБУ збільшилися до 30,079 млрд дол.

Україна в 1-му півріччі скоротила експорт чорних металів на 5,8%

Троє членів наглядової ради «Запоріжсталі» склали повноваження

«Укрзалізниця» через спеку посилила заходи з безпеки руху

Держстат у липні знову зафіксував дефляцію

Негативний фінрезультат метпідприємств України зріс у 5,8 разів - до 7 млрд грн

Ціни виробників промпродукції в липні знизилися на 2,9%

Осінні польові роботи через посуху можуть провести пізніше традиційних термінів

Гідрометцентр через засуху знизив прогноз врожаю кукурудзи

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"Газпром" заплутався у своїх обвинуваченнях на адресу України

У «Газпромі» заявляють, що не скорочували поставок газу до Європи в період двох екстремально холодних тижнів у Росії і Європі на початку цього року, хоча раніше звинувачували Україну в несанкціонованому відборі газу.

Про це повідомляє корпоративний журнал «Газпром» (№7-8 від 2012 року) російського газового монополіста з посиланням на заступника голови компанії Олександра Медведєва.

«У лютому 2012 року в період двох екстремально холодних тижнів у Росії та Європі жодного скорочення поставок російського газу за кордон не було. Експорт не зменшився, а зріс. Європа не змогла збільшити внутрішній видобуток газу і закупівлі у інших виробників. У результаті додатковий попит на наш газ перевищив очікувані об'єми на 50%», – заявив О.Медведєв.

За його словами, Туреччина і Греція подавали заявки на поставки газу понад обумовлену контрактами – вони були виконані ТОВ «Газпром експорт». Практично 95% газу, який недопоставляється до Європи з Лівії, також було компенсовано російською компанією.

«Проте в ситуації, що склалася, 100% усіх заявок, що надійшли, виконати було неможливо. Хоча потенційно, якби ми працювали з Європейською комісією (ЄК) більш узгоджено, зробити це було б цілком реальне. Власне, для цього і реалізуються всі наші експортні проекти в Європі», – вважає О.Медведєв.

Він відзначив, що поки «Газпром» стикається з протидією ЄК у частині розширення можливостей доставки російського газу на європейські ринки.

Видання відзначає, що, проте, поточного року поставки газу ВАТ «Газпром експорт» в країни далекого зарубіжжя становитимуть, за оцінкою компанії, не менш як 150 млрд куб. м, а з урахуванням країн колишнього СРСР – 222 млрд куб. м. Експортна виручка прогнозується на рівні 84,5 млрд дол.: 61 млрд дол. від реалізації до країн дальнього і 23,5 млрд дол. – ближнього зарубіжжя.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Президент Росії Дмитро Медведєв доручив «Газпрому» «розібратися» з несанкціонованим відбором Україною російського транзитного газу.

"Зі своїми колегами в рамках корпоративних процедур і цивільно-правових механізмів розберіться", - вимагав глава держави від глави "Газпрому" Олексія Міллера.

Крім того, Д.Медведєв доручив А.Міллеру "до українських друзів довести позицію, пояснити, чому збільшується потужність газопроводу "Південний потік", і продовжити переговори щодо газової співпраці".

О.Міллер повідомив, що в лютому нинішнього року Україна несанкціоновано відбирала російський газ, призначений європейським споживачам.

"Європейські споживачі збільшили заявку на поставки російського газу, "Газпром" зробив все необхідне, проте значні об'єми газу до Європи не доходили", - відзначив О.Міллер. За його словами, "в окремі дні на Україні залишалося до 40 млн. кубічних метрів газу".

"Це завдало фінансового і репутаційного збитку "Газпрому", - підкреслив О.Міллер. Він відзначив, що європейські споживачі російського газу звернулися з проханням збільшити поставки через аномально низькі температури на початку лютого, коли замерзнули Дунай і канали у Венеції. Газ, що поставлявся, проте до Європи не доходив, залишаючись в Україні.

Д.Медведєв поцікавився, чи не зверталася Україна з проханням збільшити поставки газу. О.Міллер підкреслив, що Україна, навпаки, нинішнього року порушила питання "про зменшення поставок з 52 млрд кубічних метрів на рік до 27". "Проте в умовах холодів брали більше", - констатував глава російської держави. Керівник "Газпрому" уточнив, що йдеться про більш як 60 млрд кубічних метрів газу у річному вираженні.

Водночас, "Газпром" жодним письмовим чином не оформив свої претензії з приводу нібито несанкціонованого відбору Україною газу і не визначив, який саме об'єм "відібрала" Україна.

Довідка УНІАН. Коли на початку лютого 2012 ударили люті морози, низка європейських країн заявила, що недоотримує обумовлені контрактами об'єми російського газу.

Заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв 2 лютого сказав, що у зв'язку з суворою зимою компанія, навпаки, максимально наростила поставки до Європи.

О.Медведєв висловив подив з приводу повідомлень про нібито значні скорочення поставок російського газу до Європи. Проте прес-секретар Єврокомісії Марлене Хольцнер 3 лютого заявила, що Росія скоротила поставки газу до дев'яти європейських країн.

4 лютого заступник голови правління холдингу "Газпром" Андрій Круглов заявив, що Росія на кілька днів знизила поставки газу до Західної Європи, в об'ємі до 10%, але потім об'єми газу, що поставлялися, повернулися до показників, передбаченим контрактом. Він також відзначив, що "Газпром" не зможе поставити європейським споживачам додаткові об'єми газу, про які вони запитали.

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Міжнародні валютні резерви НБУ збільшилися до 30,079 млрд дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в липні збільшилися на 2,6% - до 30,079 млрд дол.

"Станом на 1 серпня 2012 року обсяг золотовалютних резервів становив 30,079 млрд дол. в еквіваленті, тобто за місяць резерви зросли на 761 млн. дол. США", - сказано у повідомленні директора департаменту НБУ з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Олександра Дубихвоста, оприлюдненому на сайті регулятора.

Зростання золотовалютних резервів відбулося переважно за рахунок надходження коштів на рахунки уряду України від розміщення п'ятирічних єврооблігацій обсягом 2 млрд дол.

За словами О.Дубихвоста, загальне сальдо інтервенцій за липень становить «мінус» 1,235 млрд дол., зокрема за рахунок продажу валюти НАК "Нафтогаз України" для виконання розрахунків перед ВАТ "Газпром" за поставлений російський газ. Національний банк протягом липня п.р. здійснював на міжбанківському валютному ринку операції як із купівлі, так і з продажу валюти.

За даними регулятора, за січень-липень п.р. резерви скоротилися на 5,4%, або на 1,716 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році золотовалютні резерви НБУ зменшилися на 8% - до 31,795 млрд дол.

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Україна в 1-му півріччі скоротила експорт чорних металів на 5,8%

Україна за січень-червень 2012 р. скоротила обсяги експорту чорних металів проти аналогічного періоду 2011 р. на 5,8% - до 13,365 млн тонн. Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Зокрема, обсяги експорту базових феросплавів становили 370,9 тис. тонн, що на 22,8% менше, ніж за 1 півріччя 2011 р. Експорт гарячекатаного плоского прокату скоротився на 10% – до 1,948 млн тонн.

При цьому обсяги експорту квадратної заготівки за 1-е півріччя ц.р. зросли на 29,6% - до більш як 3,191 млн тонн, арматури – на 10% - до майже 1,197 млн тонн.

Також збільшилися експортні поставки з України труб зварних - на 6,7% - до 546,3 тис. тонн. Експорт труб безшовних за січень-червень 2012 р. скоротився на 5,2% - до 350,1 тис. тонн.

Експорт української металопродукції до країн ЄС у 1-му півріччі скоротився на 34,6% - до 2,981 млн тонн, до країн СНД збільшився на 4,5% - до 2,141 млн тонн. Обсяги експорту до країн Близького і Середнього Сходу зросли проти січня–червня 2011 р. на 29,4% і становили близько 5,243 млн тонн. На 70% (до 455 тис. тонн ) збільшилися поставки української металопродукції до Єгипту, на 52% - до країн Африки (крім Північної Африки) – 585 тис. тонн.

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Троє членів наглядової ради «Запоріжсталі» склали повноваження

Зі складу наглядової ради АТ «Запоріжсталь» вийшли три заступники голови наглядової ради. Про це повідомляється в офіційному оголошенні «Запоріжсталі», опублікованому на сайті НКЦПФР.

Згідно з оголошенням, Артур Абдінов, Микола Солдатенко та Ігор Дворецький 16 липня за власним бажанням подали заяви про дострокове припинення своїх повноважень як заступників голови НР «Запоріжсталі». На місце їхнє місце нікого не призначено.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", заявила про купівлю у бізнес-групи "Індустріал" контрольного пакету акцій комбінату «Запоріжсталь».У результаті операції "Метінвест" разом із групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату "Запоріжсталь" (зокрема у "Метінвесту" - 49,032%, у групи інвесторів – 1%), а також акцій у низці інших гірничо-металургійних підприємств, які раніше належали групі "Індустріал".

Найближчим часом «Метінвест» має намір завершити детальний аналіз ситуації на комбінаті «Запоріжсталь» з метою розробки комплексу заходів із підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного та ін. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

У липні 2011 р. співвласником комбінату «Запоріжсталь» стала Група «Метінвест» (понад 50% акцій підприємства).

«Запоріжсталь» 2011 р. завершила з чистим збитком 124,084 млн. грн, тоді як за 2010 р. підприємство одержало прибуток у розмірі 241,166 млн. грн.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

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«Укрзалізниця» через спеку посилила заходи з безпеки руху

«Укрзалізниця» у зв'язку з підвищенням температури повітря посилила заходи з безпеці руху залізничного транспорту, зокрема посилила постійний контроль за нагріванням рейок, повідомили УНІАН у відомстві.

У спекотні літні дні на деяких ділянках дороги рейки залізничного полотна нагріваються до більш ніж 50°С. За правилами експлуатації залізниці, якщо температура рейок вище 50°С, то швидкість руху поїздів обмежується. Попередження про обмеження швидкості діє в основному з 12-ї до 18-ї години.

В даний час проводиться посилена перевірка стану залізничного полотна. Так, працівники організували щоденні додаткові обходи шляхів, під час яких за допомогою шляховимірювальних і дефектоскопічних приладів перевіряють стан рейкошпальної решітки і зазори в стиках рейок. Вимірювання температури рейок у період найбільш високих температур проводиться щогодини.

Організовано цілодобове чергування аварійних бригад.

Коли температура повітря значно підвищується, метал, з якого виготовлені рейки, розширюється. Це може деформувати шлях і, таким чином, загрожувати безпеці руху. Для забезпечення безпеки руху поїздів при високих температурах повітря в шляховому господарстві «Укрзалізниці» використовуються засоби діагностики: шляховимірювальні вагони (15 шт.), вагони-дефектоскопи (13 шт.), автомотриси дефектоскопні (2 шт.), зйомні рейкові дефектоскопи 1200 шт.), візки вимірювальні з реєстрацією параметрів (53 шт.).

На кожній з 108 дистанцій шляху температура рейок контролюється за допомогою температурних постів (по 3-4 на кожній дистанції). При перевищенні допустимих температурних норм і з урахуванням стану шляху керівник дистанції може ухвалити рішення про обмеження встановленої швидкості руху поїздів.

Крім того, для контролю температури рейок при проведенні шляхових робіт використовуються переносні електронні термометри, оскільки при перевищенні норм температури в рейках заборонено виконувати певні ремонти на шляху.

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Держстат у липні знову зафіксував дефляцію

В Україні у липні 2012 року порівняно з червнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,2%, проти липня 2011 року — на 0,1%, зазначається у повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, інфляція у січні-липні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1%, з початку 2012 р. (липень 2012 року до грудня 2011 року) – дефляція 0,1%.

Згідно з повідомленням, основне зниження цін у липні проти червня сталося на фрукти і овочі, на 5,6% і 1,6% відповідно (у липні 2012 р. до липня 2011 р. — зниження цін на 9,4% і 44% відповідно). Також зафіксовано зниження ціни на молоко, сири і яйця — на 0,2% (зростання цін - 2,4%), зокрема молоко подешевшало на 0,8% (зростання цін — 2,3%), сир твердий і сир молочний — на 0,9% (зростання цін - 6,2%). Зниження цін на одяг і взуття становило 0,4% (зниження цін — 1,2%), на побутову техніку — на 0,3% (зниження цін — 1,5%), паливо і мастила — на 1,4% (зростання цін — 4,9%), у сфері відпочинку і культури — на 0,1% (зростання цін — 1,4%).

При цьому минулого місяця зафіксовано зростання цін на яйця — на 4% (у липні 2012 р. до липня 2011 р. зниження цін — 12%), на послуги зв'язку — на 1,5% (зростання цін — 1,9%), алкогольні напої, тютюнові вироби - на 0,3% (зростання цін — 7,9%), вартість послуг ресторанів і готелів — на 0,4% (зростання цін — 4,1%), вартість освіти — на 0,2% (зростання цін — 5,2%), зокрема дошкільна і початкова освіта — на 0,7%. Послуги транспорту подорожчали — на 0,5% (зростання цін — 7,9%), зокрема залізничного пасажирського транспорту — на 2,4% (зростання цін — 7,7%), автодорожнього пасажирського транспорту — на 0,2%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у червні 2012 року порівняно з травнем 2012 року зафіксована дефляція 0,3%, проти червня 2011 року — 1,2%.

В Україні в липні 2011 року проти червня 2011 року зафіксована дефляція — 1,3%, проти липня 2010 року — інфляція 10,6%, за 7 місяців 2011 року (липень 2011 року проти грудня 2010 року) — зростання цін становило 4,6%

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% поточного року (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) понизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує на інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

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Негативний фінрезультат метпідприємств України зріс у 5,8 разів - до 7 млрд грн

Негативний фінансовий результат до оподаткування (доподатковий збиток) металургійних підприємств України в I півріччі 2012 року склав 7 млрд грн, що у 5,8 разів більше аналогічного показника за перше півріччя 2011 року (1,2 млрд грн).

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними «Металургпрому», негативна рентабельність металургійної галузі за січень-червень п.р. склала «мінус» 7,7% проти «мінус» 0,6% за підсумками січня-червня 2011 років.

Виручка від реалізації металургійної продукції в I півріччі 2012 р. скоротилася відносно 1-го півріччя 2011 р. на 11,9%, або на 11 млрд грн, - до 81,5 млрд грн.

У червні доподатковий збиток метпідприємств досяг 1,1 млрд грн, в той час як у травні він склав 256 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками січня-травня 2012 р. металургійні підприємства України збільшили щодо 5 місяців 2011 р. негативний фінансовий результат (доподатковий збиток) в 6,3 рази, або на 4,96 млрд грн, - до 5,9 млрд грн.

Негативна рентабельність метпідприємств в цей період склала «мінус» 8,1% проти «мінус» 0,6% у січні-травні 2011 р.

Негативний фінансовий результат до оподаткування (доподатковий збиток) металургійної галузі в 2011 р. склав 4,603 млрд грн, що на 21,6% більше, ніж у 2010 р. Показник рентабельності галузі в 2011 р. склав «мінус» 3,47% проти «мінус» 2,37% в 2010 р.

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Ціни виробників промпродукції в липні знизилися на 2,9%

В Україні зниження цін виробників промислової продукції в липні порівняно з червнем 2012 року становило 2,9%, з груднем 2011 року – зростання 2,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з липнем 2011 року ціни виробників промпродукції зросли на 1,4%.

За даними Держстату, ціни на продукцію видобувної промисловості в червні знизилися на 0,3%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалин продукція подешевшала на 0,5%, зокрема, у видобутку, збагаченні і агломерації кам'яного вугілля - на 1,3%. При цьому у видобутку нафти і природного газу ціни зросли на 1,5%

У видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни знизилися на 0,1%.

Продукція підприємств переробної промисловості подешевшала на 1,7%.

В обробці деревини і виробництві виробів з неї ціни знизилися на 1,3%, в текстильному виробництві, виробництві одягу, хутра і виробів з хутра - на 0,1%, в целюлозно-паперовому виробництві, видавничій справі - на 0,2%, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 4%, виробництві гумових і пластмасових виробів на 0,9%, металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів - на 3,5%, виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування - на 0,1%, виробництві транспортних засобів і устаткування - на 1,7%. При цьому у виробництві машин і устаткування ціни зросли на 0,1%, у виробництві шкіри, виробів з неї та інших матеріалів ціни не змінилися.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни знизилися на 0,2%, зокрема, у виробництві молочних продуктів і морозива - на 0,9%, м'яса і м'ясних продуктів — на 0,4%. При цьому відбулося зростання цін у виробництві цукру на 1,3%, у виробництві хліба і хлібобулочних виробів — на 0,5%, виробництві напоїв — на 0,3%.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зниження тарифів на 7,1%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання цін виробників промислової продукції червні порівняно з травнем 2012 року становило 0,7%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%.

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Осінні польові роботи через посуху можуть провести пізніше традиційних термінів

Осінні польові роботи можуть бути проведені пізніше за традиційні терміни через посуху і дефіцит вологи в грунті.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

Експерт пояснила, що в Україні вологонакопичення під посів озимих культур починається з середини липня. «За нормою, з середини липня і впродовж серпня в середньому випадає 130 мм опадів, і це той мінімум, який гарантує більш-менш сприятливі умови зволоження на період посівної кампанії. У нас зараз випало 10-20 мм, або взагалі нічого, тобто, в 10 разів менше», - відзначила експерт.

Вона пояснила, що в таких умовах терміни посівної кампанії будуть відсунуті на максимально пізній термін, оскільки можливо, що опади надалі зможуть частково компенсувати дефіцит вологи в грунті.

«У нас північні області починають сіяти 10-15 вересня, але зараз навіть північно-західні області сухі — Волинь, Рівне, в Житомирі та Чернігові пройшли дощі, але південна частина цих областей суха. А про решту території взагалі можна не говорити», - наголосила експерт. Вона відзначила, що у зв'язку з цим терміни проведення посівної будуть максимально відсунуті.

При цьому Т.Адаменко припускає, що аграрії можуть зменшити площі під посіви озимої пшениці на користь озимого ячменю, який має менший вегетаційний період.

Нагадаємо, за прогнозами міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка, в цьому році площа посівів озимих збережеться на рівні минулого року або може бути зменшена на 1-3%.

Минулого року озимі зернові було посіяно на площі 8,399 млн. га, зокрема пшениця – 6,7 млн. га, ячмінь – 1,37 млн. га і жито – 318 тис. га, озимий ріпак було посіяно на площі 962 тис. га.

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Гідрометцентр через засуху знизив прогноз врожаю кукурудзи

Український гідрометеорологічний центр знизив прогноз врожаю кукурудзи на 9% - до 21 млн тонн проти раніше прогнозованих 23 млн тонн.

Про це у бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Перший прогноз наш — 23 млн тонн, однак я його знизила до 21 млн тонн», - повідомила Т.Адаменко.

За її словами, прогноз врожаю знижено через зниження внаслідок засухи врожайності культури в основних кукурудзяних областях.

«У таких кукурудзяних областях, як Дніпропетровська з колосальною площею понад 500 тис. га, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, де великі посівні площі і де кукурудза була страховою культурою (нею пересівали загиблі озимі), ситуація з кукурудзою дуже погана. Триває повністю висихання рослин, у качанах, які зав'язалися, немає наповнення зерном, оскільки високі температури у період запилення призвели до стерилізації пилку», - пояснила експерт. За її словами, за рахунок спеки і засухи у цих областях буде втрачено до 30% урожаю. Вона відзначила, що зараз частину посівів кукурудзи скошують на біомасу, щоб не втратити культуру.

Нагадаємо, Мінагропрод очікує, що врожай зерна поточного року становитиме 45,3 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році, зокрема очікується врожай кукурудзи обсягом 23 млн тонн.

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