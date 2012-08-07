США звинуватили британський банк Standard Chartered у відмиванні 250 млрд дол.

Наглядові органи США звинуватили один з найбільших британських банків Standard Chartered в нелегальних операціях з Іраном і відмиванні близько 250 млрд дол, повідомляє ВВС.

За даними департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк, Standard Chartered займався подібною незаконною діяльністю протягом майже 10 років в обхід міжнародних санкцій проти Ірану.

На тлі цих новин на електронних торгах акції банку впали більш ніж на 7%. Тим часом представники банку категорично відкинули висунуті проти нього звинувачення. Представники Standard Chartered повідомили, що банк проводить перевірку своєї діяльності на предмет відповідності прийнятим проти Ірану санкцій.

Американські регулятори погрожують позбавити ліцензії Standard Chartered. За їхніми словами, через дії британського банку фінансова система США «виявилася вразливою для терористів і корупційних режимів».

Влада США проводила розслідування протягом дев'яти місяців. За їхніми словами, співробітники Standard Chartered фальсифікували міжбанківські платіжні доручення, замінюючи інформацію про іранських клієнтів на вигадану. Американські регулятори стверджують, що в банку існувала письмова інструкція для співробітників, в якій детально вказувалося, як слід проводити платежі з Ірану.

Є підозри, що аналогічні схеми з відмивання грошей Standard Chartered використовував для своїх клієнтів з Бірми, Лівії та Судану.

У середині липня в сенаті США відбулися слухання, присвячені діяльності іншого великого британського банку - HSBC. Банк звинувачується у зв'язках з терористами і мексиканськими наркобаронами, передає «Газета.Ru».