На торгах у вівторок долар продовжить залишатися під тиском - експерт

На світових торгах у вівторок, 7 серпня, американська валюта має всі шанси продовжити перебування під тиском у міру того, як основні фондові індекси у всьому світі продовжують своє зростання, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україну.

Як відзначають аналітики, на вівторок не заплановано вихід значущої макроекономічної статистики або подій, здатних зробити істотний вплив на позиції долара.

Пара EUR / USD у разі подолання опору 1,2428 на цьому тлі як наступну мету може обрати позначку 1,2500, що є психологічним рівнем опору.

Негативна макроекономічна статистика з Великобританії і пом'якшення грошово-кредитної політики з боку Банку Англії надають стримуючий вплив на перспективи британського фунта. Відповідно, певним інтересом для відкриття довгих позицій має крос-курс EUR / GBP на рівні 0,7910 і зі стопами в області 0,7830. Проте, дані за обсягами промислового виробництва (12.30 за московським часом) можуть внести корективи в хід торгів.