Торги на міжбанку відкрилися зниженням котирувань

У вівторок, 7 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1035/8,10750 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2561/64, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,0520/10,0635. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2416/18 (понеділок — 1,2361/63).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.