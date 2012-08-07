Середньозважений курс гривні на міжбанку в понеділок склав 8,0862 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку у понеділок, 6 серпня, зміцнився до 8,0862 грн/дол. в порівнянні з 8,1018 грн/дол. за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг продажу валюти на міжбанку склав 1,204 млрд дол (в еквіваленті), що на 412,9 млн дол. більше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів склала 929,8 млн дол.

Як повідомлялося, 6 серпня на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1085/8,1155, до 12:00 ціни знизилися - 8,1056/8,1082. До закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень - 8,1035/8,1070 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2536/40, до 12:00 ціни піднялися - 0,2545/48. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2543/46. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,8550 (-0,4275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2340/1,2440. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,0180/10,295, до 12:00 ціни склали 10,0200/10,0270. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз 10,0105/10,0190.