Столичні податківці виявили 50 злочинів у сфері держзакупівель

Співробітники столичної податкової міліції в січні-червні 2012 року виявили 50 злочинів у сфері державних закупівель, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Києві.

За словами першого заступника голови ДПС у м. Києві - начальника управління столичної податкової міліції Ігоря Усика, за виявленими злочинами вже відшкодовано завдані державі збитки на суму понад 57 млн грн.

Також за звітний період у сфері новітніх технологій виявлено 24 злочини (ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах), за якими до бюджету стягнуто понад 40 млн грн.

«За 6 місяців поточного року в Києві було виявлено 5 цехів з виробництва фальсифікованого алкоголю, припинено діяльність 6 підпільних цехів, які виробляли різні товари народного господарства, з незаконного обороту вилучено товарно-матеріальні цінності на суму понад 41 млн грн», - зазначив І.Усик.