Fitch поставило на перегляд рейтинги банку “Форум”

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило на перегляд рейтинги (включаючи довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті «B») банку “Форум” з негативним прогнозом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Fitch.

“Проведена рейтингова дія була виконана після недавнього оголошенням про те, що український Smart Holding придбає 96% у банку “Форум” в існуючого акціонера банку, Commerzbank AG. За інформацією, одержаною агентством, продаж, ймовірно, буде проведено протягом наступних трьох-чотирьох місяців”, - йдеться в повідомленні.

Fitch очікує виключити рейтинги із списку Rating Watch «Негативний» і знизити РДЕ банку найближчим часом, до завершення продажу, що відображатиме зниження ймовірності отримання банком зовнішньої підтримки з боку його нового акціонера.

Перш ніж зняти статус Rating Watch «Негативний», Fitch намагатиметься одержати роз'яснення від Smart Holding щодо планів стосовно банку “Форум” і від обох акціонерів стосовно потенційної внутрішньої підтримки ліквідності.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service понизило довгостроковий депозитний рейтинг банку «Форум» у національній валюті з «В2» до «В3», прогноз рейтингу «негативний». Також знижено рейтинг за національною шкалою з рівня A3.ua до Baa3.ua.

Наприкінці липня підконтрольний українському бізнесменові Вадиму Новінському Смарт-холдинг повідомив про досягнення угоди з німецьким банком Commerzbank AG про придбання 96% акцій українського банку «Форум».

Покупець не називає суму операції, посилаючись на домовленість про нерозголошування її умов.

Наразі угода про операцію перебуває на етапі узгодження в регуляторних органах.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створено в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2012 року становили 10,47 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 6,29 млрд грн, зобов'язання - 7,84 млрд грн, статутний капітал - 5,93 млрд грн, власний капітал – 1,5 млрд грн.

Банк «Форум» (Київ) у січні-червні 2012 року одержав 2,6 млн. грн прибутку проти 549,37 млн. грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Німецький Commerzbank на 1 квітня 2012 року володів 96,0635% акцій банку «Форум».

Смарт-холдинг – одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусуванням на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.

Стратегія Смарт-холдингу спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем активів групи шляхом збільшення його вартості в довгостроковій перспективі і пошуку нових напрямів для розвитку бізнесу. Інвестиційна діяльність Смарт-холдингу сфокусована на інвестиціях як до України, так і в країни СНД і Східної Європи.

Смарт-холдинг бере участь у проектах як стратегічний або портфельний інвестор.