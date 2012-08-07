Експерти прогнозують прискорення інфляції в Україні, починаючи з серпня

На думку експертів, починаючи із серпня, можна очікувати прискорення інфляції в Україні.

Як повідомила в коментарі УНІАН головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан, у липні динаміку споживчої інфляції, як і раніше, визначало зростання цін на продукти харчування, які займають 54% споживчої корзини. Так зниження цін на продовольство минулого місяця (-0,5% м/м і -3,0% г/г) спостерігалося з багатьох позицій, при цьому найбільший внесок зробили овочі (-5,6% м/м і -44% р/р) і фрукти (-1,4% м/м і -9,4% р/р). «Ми вважаємо, що нещодавнє зростання світових цін на зернові матиме обмежений вплив на динаміку інфляції в Україні. У країні очікується доволі високий урожай зерна в розмірі 44-45 млн. тонн, що нижче, ніж торік, але на 10% вище, порівняно із середнім значенням за останні 10 років. При цьому перехідні залишки зерна на кінець червня досягли рекордного значення 12 млн. тонн (порівняно з 4 млн. тонн роком раніше). Однак, ми очікуємо, що інфляція прискориться, починаючи з серпня, за рахунок низької бази порівняння, зростаючих соціальних витрат і можливого зниження пропозиції пізніх овочів у зв'язку із засухою» - відзначила О.Білан.

Також вона повідомила, що експерти Dragon Capital зберегли прогноз інфляції на кінець 2012 року на рівні 4,5% р/р, при цьому очікують прискорення інфляції до 10% р/р до кінця 2013 р. після підвищення газових тарифів, як того вимагає МВФ. «Відновлення кредитної програми МВФ є частиною нашого базового сценарію на 2013 р.» - уточнила О.Білан.

У свою чергу економіст інвестиційної компанії «Трійка Діалог Україна» Ірина Піонтковська відзначила, що в серпні можливе уповільнення щомісячної дефляції, а в річному еквіваленті ІСЦ повернеться до позитивних значень.

«Наш прогноз інфляції за підсумками року становить 3-3,5%. На цей показник може мати вплив перегляд тарифів на ЖКГ, що очікується після парламентських виборів у жовтні. Підвищення тарифів у середньому може становити близько 30%, а за ним можливе зростання цін і на решту товарів і послуг» - говорить І.Піонтковська.

При цьому вона вважає, що якщо тарифи на ЖКГ не зміняться, інфляція за підсумками року навряд чи перевищить 1-2%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в липні 2012 року порівняно з червнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,2%, проти липня 2011 року — на 0,1%.

Інфляція в січні-липні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1%, з початку 2012 р. (липень 2012 року до грудня 2011 року) – дефляція 0,1%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% поточного року (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.