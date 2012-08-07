Податкова у першому півріччі припинила діяльність 65 конвертаційних центрів

Державна податкова служба України, що пообіцяла на початку року посилити боротьбу з тіньовою економікою, в першому півріччі 2012 року припинила діяльність 65 конвертаційних центрів.

Як повідомила УНІАН прес-служба ДПСУ, в 2012 році послугами 65 конвертаційних центрів скористалися майже 2,8 тис. суб'єктів господарювання. Стосовно 1,6 тис. суб'єктів податковою міліцією були ініційовані перевірки, за результатами яких донараховано податків на суму 562 млн гривень.

«До бюджету вже надійшло 132 млн гривень. Порушено 140 кримінальних справ стосовно підприємств», - йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Крім того, за матеріалами податкової міліції ініційовані перевірки на 1,7 тис. суб'єктів господарської діяльності, які скористалися послугами конвертаційних центрів у попередніх роках.

«Проведено понад 1000 перевірок, за результатами яких донараховано 399,7 млн грн. До бюджету стягнуто 133,8 млн грн. Порушено 111 кримінальних справ», - зазначається у повідомленні.

На думку фахівців податкової, створення конвертаційних центрів не є самоціллю тіньової економіки. Вони потрібні саме для ухилення від сплати податків, незаконної їх мінімізації, а також як засіб для нелегального обігу готівкових коштів.

Для руйнування схем ухилення від сплати податків і припинення діяльності цих злочинних конвертаційних центрів Державна податкова служба почала масштабну роботу відразу в декількох напрямах.

У першу чергу податкова активно працює у напрямі спрощення адміністрування податків, у зв'язку з чим розроблено низку законодавчих ініціатив, частина з яких вже набула чинності і значно спростила систему оподаткування і порядок ведення податкового обліку. Крім того, скорочено терміни і порядок надання адміністративних послуг платникам податків, відкрито сервісні центри.

Запрацював новий сервіс - "Пульс податкової", який не лише направлений на подолання корупції в податковій службі, але й на ліквідацію перешкод, що заважають веденню бізнесу.

"Припинити незаконну діяльність податківцям допомагає спеціально створена Автоматизована система виявлення і припинення діяльності тіньового сектора економіки і руйнування схем мінімізації податків. Завдяки цій системі, податкова має можливість своєчасно виявляти і припиняти діяльність суб'єктів господарювання, які використовують злочинні схеми", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, податкова міліція в 2011 році виявила понад 93 конвертаційних центри, які конвертували кошти на суму 15,3 млрд грн. З контрагентів до бюджету стягнуто понад 257,2 млн грн.

За даними ДПАУ, в 2010 році податковою міліцією виявлено і припинено діяльність 168 конвертаційних центрів.