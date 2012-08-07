Торги доларом на міжбанку у вівторок закрилися зниженням котирувань

У вівторок, 7 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1035/8,1075, на 12:00 ціни знизилися до 8,0987/8,1017. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму 8,0930/8,0975 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2561/64, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2563/65. На час закриття ціни знизилися до 0,2560/63. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31.6005 (-0.2545).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар у вівторок змінювалися в діапазоні 1,2380/1,2435. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,0520/10,0635, на 12:00 ціни пішли вниз 10,0495/10,0570. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH виросли до 10,0575/10,0670.