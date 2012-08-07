Експерт: стабільність гривні – додатковий чинник зниження інфляції

Фіксований курс гривні до долара США є додатковим чинником зниження інфляції, повідомив у коментарі УНІАН аналітик «Ерсте Банку» Мар'ян Заблоцький.

«Додатковим чинником для низьких цін виступає фіксований курс гривні, який сприяє зниженню цін на імпортні товари на тлі дорожчання долара США до євро», - сказав аналітик.

Також М.Заблоцький відзначив зниження цін на нафту, яке, на його думку, продовжиться і в наступні місяці.

При цьому він вважає, що основною причиною дефляції є великий урожай минулого року.

М.Заблоцький відзначив, що за підсумками поточного року прогнозується зниження урожаю зернових, зернобобових і круп'яних культур на 22%, до 44 млн. тонн, значною мірою у зв'язку з втратами озимих посівів через холодну погоду в лютому. «Проте прогнозований обсяг врожаю є вищим за середній показник за останні 10 років. Різкі погодні зміни протягом наступних місяців можуть суттєво вплинути на урожай як ц позитивний, так і в негативний бік. Проте поки що на складах достатньо запасу зерна з минулого року», - сказав аналітик.

Також М.Заблоцький відзначає високі темпи зростання попиту на товари з боку населення – у порівнянні з минулим роком попит збільшився на більш ніж 15%.

«Якщо курс гривні залишатиметься стабільним, а погодні умови сприятливими для врожаю, інфляція у 2012 році не перевищить 3%», - вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у липні 2012 року в порівнянні з червнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,2%, проти липня 2011 року — на 0,1%.

Інфляція в січні-липні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1%, з початку 2012 р. (липень 2012 року до грудня 2011 року) – дефляція 0,1%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), а згодом повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) понизив прогноз інфляції у 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні у 2012 році становитиме 6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.