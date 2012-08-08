Кіпр зробив ставку на російський кредит і сподівається на успішне завершення переговорів

Офіційний представник кіпрського уряду Христос Хрістофідіс в ефірі національного телебачення RIK заявив, що Кіпр сподівається на успішне завершення переговорів з Росією про надання нового кредиту, передає РІА «Новини».

Кіпр вже фінансує поточні потреби за рахунок отриманого від Росії міждержавного кредиту в 2,5 мільярда євро, але це не врятувало країну від необхідності запросити фінансової підтримки Євросоюзу.

Як очікується, обсяги необхідної підтримки можуть скласти до 10 мільярдів євро, в той час як ВВП Кіпру становить близько 18 мільярдів євро. Головна проблема країни - збитки місцевих банків від нещодавньої реструктуризації грецького держборгу. Активи банків Кіпру багаторазово перевищують ВВП країни, але два провідних банки при цьому розраховують на держпідтримку під час проведення необхідної рекапіталізації.

Кіпр сподівається поєднувати європейські кредити з російськими, щоб пом'якшити можливі умови з боку європейських кредиторів.