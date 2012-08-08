S&P погіршило прогноз рейтингу Греції, який і так перебуває у «сміттєвій» категорії

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's погіршило прогноз за довгостроковим кредитним рейтингом Греції, який і так перебуває у спекулятивній, або «сміттєвій», категорії, зі «стабільного» до «негативного», повідомляє ВВС.

Прогноз за рейтингом було знижено у зв'язку з тим, що Греції може знадобитися додаткова допомога від міжнародних кредиторів. S&P також підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Греції, який перебуває на позначці «CCC».

Негативний прогноз означає можливе зниження рейтингу протягом найближчих 12-18 місяців.

За прогнозами S&P, ВВП Греції скоротиться на 10-11% протягом 2012-2013 років.

Раніше повідомлялося, що в серпні уряд Греції спробує уникнути дефолту за зовнішнім боргом шляхом короткострокових запозичень за браком кредитів від міжнародної «трійки» (Єврокомісія, ЄЦБ і МВФ), пише «Газета.Ru».