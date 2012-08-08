У контакт-центрі податкової відповіли на 736,7 тис. питань

Фахівці Державної податкової служби України (ДПСУ) у січні-липні 2012 року відповіли на 736,7 тис. питань, що надійшли до контакт-центру, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Переважну більшість (709,9 тис.) відповідей на питання платників податків надано по телефону. За допомогою електронної пошти і факсу дано відповіді на 25,3 тис. питань, письмово - 0,9 тис.

Найбільше дзвінків надійшло з Києва, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської і Запорізької областей. Всього у січні-липні 2012 року зі стаціонарних телефонів з регіонів України надійшло 593,1 тис. дзвінків.

Фахівці контакт-центру ДПСУ також інформують платників податків про поточні зміни у податковому законодавстві. Так, у січні-липні 2012 року платникам відправлено 458,9 тис. електронних листів з такою інформацією. Це в 2,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, для зручності платників у кол-центрі цілодобово працює інтерактивний голосовий відповідач щодо граничних термінів сплати податків, подання звітності, змін у податковому законодавстві, для відповідей на актуальні питання, а також про роботу Центру сертифікації ключів.

Нагадаємо, телефон контакт-центру ДПСУ 0-800-501-00-7 (зі стаціонарного телефона - безкоштовно).

Як повідомляв УНІАН, з 25 січня 2012 року у ДПСУ почав роботу сервіс "Пульс податкової". Головний принцип роботи сервісу – зворотний зв'язок і оперативне вирішення проблемних питань платників. Переважна більшість звернень до "Пульсу податкової" обробляється протягом доби. Податківці не тільки приймають скарги громадян, але й повідомляють заявникам про результати розгляду їхніх звернень і вжиті заходи.

Пряма лінія працює цілодобово.