Торги на міжбанку в середу відкрилися зниженням котирувань

У середу, 8 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань – 8,0905/8,0945 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2550/54, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,0080/10,0165. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2378/80 (вівторок — 1,2416/18).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.