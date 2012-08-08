У Білорусі золотовалютні запаси скоротилися на 100 млн дол.

Мінськ. Золотовалютні резерви Білорусі за методикою визначення МВФ у липні 2012 року скоротилися на 99,3 млн. дол. і, за попередніми даними, на 1 серпня становили 8 млрд 230,2 млн дол.

Про це УНІАН повідомили у Національному банку Білорусі.

За національною методикою визначення, обсяг золотовалютних резервів скоротився на 92,6 млн дол. і на 1 серпня становив 9 млрд 762 млн дол.

«На зниження обсягу золотовалютних резервів у липні 2012 року вплинуло погашення урядом і Національним банком Республіки Білорусь зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті», - сказано у повідомленні Нацбанку Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, згідно з грудневим прогнозом Національного банку Білорусі, обсяг золотовалютних резервів до кінця 2012 року становитиме 7 млрд дол.