Для євро залишаються фактори ризику через нові чутки про вихід Греції з єврозони – експерт

На торгах у середу, 8 серпня, євро може на короткий час опинитися під тиском і спробувати подолати підтримку 1,2370 з подальшою метою 1,2330 і 1,2300, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, у євровалюти тим часом залишаються фактори ризику у вигляді чуток, що знову з'явилися, про можливий вихід Греції зі складу єврозони. Тому будь-які новини щодо цього питання можуть тиснути на пару євро/долар.

Значущі звіти, за винятком даних щодо обсягу промвиробництва у Німеччині, на найближчу добу не заплановані.

Як відзначають аналітики, британський фунт у середу також може опинитися під тиском. З одного боку, слідуючи за ринковими настроями, а з іншого, негативу може додати квартальний звіт Банку Англії і виступ Мервіна Кінга. Будь-які натяки, які дозволять зробити висновок про можливість подальшого розширення програми кількісного пом'якшення у короткостроковій перспективі, можуть відправити британця тестувати підтримку 1,5550 з наступною метою 1,5500.

Напередодні оголошення рішення Банку Японії щодо монетарної політики пара долар/єна, ймовірно, утримуватиметься в межах діапазону 78,00-78,80. Скоріш за все, ніяких радикальних заяв Центробанк не зробить. Але при цьому не виключено, що він все ж таки спробує провести вербальні інтервенції для зниження курсу національної валюти. Тому цілком можливо, що USD/JPY спробує подолати опір 78,80 і продовжить підйом до 79,00. Наступна мета – 79,50.