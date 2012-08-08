На аукціонах у серпні Мінфін спробує рефінансувати держпапери, що підлягають до сплати

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у серпні Міністерство фінансів намагатиметься залучити ресурс для рефінансування ОВДП, які підлягають до сплати, вважає керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» Олександр Вальчишен.

Він відзначив, що на аукціоні з продажу ОВДП 7 серпня Мінфін довів свою здатність виконувати завдання у складних ринкових умовах «шляхом ухвалення карколомних рішень».

За словами експерта, сьогодні внутрішній фінансовий ринок затиснутий у лещатах монетарної політики НБУ, яка, очевидно, спрямована на утримання тієї фінансової стабільності, яка з погляду влади більше підходить під поточні політико-економічні реалії.

«Ставки на вторинному ринку ОВДП утримуються на високому рівні, тому очікування учасників ринку з приводу успішності аукціону для Мінфіну були песимістичними», - повідомив О.Вальчишен.

Та все ж таки, незважаючи на прогнози експертів, первинний ринок внутрішніх держзапозичень після короткої відпустки, зумовленої розміщенням Україною євробондів на 2 млрд дол., знову ожив завдяки попиту на 5-річні ОВДП при середньозваженій прибутковості розміщення 14,18% річних. Мінфін зміг залучити три заявки на розміщення ОВДП з погашенням у травні 2017 року з діапазоном ставок 14,0-14,3%. Попиту на ОВДП з погашенням у травні 2019 року, як і прогнозувалося, не було.

«Запорукою успіху для запозичень Мінфіну радше виявилося те, що в хитросплетіннях сьогоднішньої фінансової ситуації владі вдалося знайти ресурс, скоріш за все, серед державних банків. Тим паче, що НБУ в останні три дні відновив викуп ОВДП в утримувачів-резидентів на суму 1,6 млрд грн», - вважає О.Вальчишен.

Також він відзначив, що аукціон 7 серпня показав, що уряд вважає за краще рефінансувати свій борг, що підлягає сплаті, ніж «відкривати засіки».

«Логічно припустити, що на майбутніх аукціонах протягом серпня Мінфін спробує рефінансувати й ті обсяги ОВДП, які підлягають до сплати. Тим паче, що серед цих облігацій, скоріш за все, превалюють ті, що перебувають у портфелях «близьких» до Мінфіну утримувачів», - каже О.Вальчишен.

Як повідомляв УНІАН,Мінфін залучив до держбюджету від продажу на аукціоні у вівторок, 7 серпня, п'ятирічних ОВДП 267,758 млн. грн. Середньозважена прибутковість паперів становила 14,18%. Мінфін задовольнив усі три заявки, які були подані на купівлю паперів.

На семирічні папери, які також пропонувалися до продажу на аукціоні, попиту не було.

Також Мінфін заявив, що в серпні не має наміру розміщувати індексовані та номіновані в іноземній валюті ОВДП, а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП оприлюднено після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені п.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів у січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП — 49,489 млрд грн, єврооблігацій — 15,986 млрд грн.