Польща в липні збільшила валютні резерви до 102,3 млрд доларів

Варшава. Польща на кінець минулого місяця збільшила свої валютні резерви до 102,3 млрд доларів з 101,4 млрд доларів у попередньому місяці, що, проте, на близько 500 млн. доларів менше за максимальні значення поточного року.

За даними польського Нацбанку (NBP), які має у своєму розпорядженні УНІАН, валютні резерви у перерахунку на євро на кінець минулого місяця досягли свого максимального значення за всю історію - 83,5 млрд євро.

"Це на близько 2,8 млрд євро більше, ніж у червні, і на близько 8,7 млрд євро більше, ніж у березні поточного року", - відзначив NBP.

У доларовому еквіваленті польські валютні резерви досягли свого найбільшого значення у квітні минулого року на рівні майже 112 млрд доларів.

За даними NBP, понад 85% резервів вкладено у різні міжнародні фінансові інструменти.

Польський центробанк на кінець минулого року володів у своїх резервах монетарним золотом за близько 5,4 млрд доларів, що на 600 млн. доларів менше за максимальну його вартість, зафіксовану в серпні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, валютні резерви Польщі до 2004 року, коли країна приєдналася до Євросоюзу, зросли до 34,2 млрд доларів з 4,3 млрд доларів у 1993 році.

Довідка УНІАН. За даними МВФ, минулого року Польща зайняла за номінальним ВВП, що становив майже 514 млрд доларів, 22-ге місце у світі, а з урахуванням населення – 50-те місце з близько 13,5 тис. доларів на одного її жителя.