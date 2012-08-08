В Україні базова інфляція в липні становила 0%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у липні 2012 року проти червня становила 0%, з початку року (липень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,4%.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в липні 2012 року показник базової інфляції проти липня 2011 року становив 3,1%, у січні-липні 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 4,8%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у липні 2012 року порівняно з червнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,2%, проти липня 2011 року - на 0,1%.

Інфляція у січні-липні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1%, з початку 2012 р. (липень 2012 року до грудня 2011 року) – дефляція 0,1%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.