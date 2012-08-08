Експерт не виключає інфляцію в серпні на рівні 1%

За підсумками серпня в Україні можлива інфляція на рівні 1%, повідомила в коментарі агентству УНІАН експерт інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Марія Сальникова.

«Ми чекаємо, що в серпні в Україні рівень дефляції знизиться, а може й відбудеться незначна інфляція в рамках 1%», - сказала експерт.

За її словами, прискоренню інфляції в поточному місяці сприятиме в першу чергу сезонний чинник, коли зростає вартість транспортних послуг за рахунок підвищення цін на залізничний транспорт, а також традиційно з серпня починають комплексно підвищувати ціни на послуги ЖКГ. «Тобто ми припускаємо, що цього місяця відбудеться підвищення цін на оплату комунальних послуг і воду», - повідомила М.Сальникова.

Коментуючи липневий показник індексу споживчих цін (ІСЦ), вона відзначила, що дефляція в липні – явище цілком закономірне.

«Історично цього місяця знижуються ціни на продукти харчування, одяг, взуття, а також сповільнюються темпи зростання цін на послуги ЖКГ і транспортні послуги», - сказала М.Сальникова.

Вона нагадала, що минулого місяця ціни на продукти харчування знизилися на 0,5%, що відбулося переважно за рахунок зниження вартості фруктів на 1,6% і овочів на 5,6%, також подешевшали хлібобулочні і молочні вироби. Вартість одягу і взуття знизилася на 0,4%, а витрати на транспорт скоротилися на 0,3%. Темпи зростання тарифів на послуги ЖКГ залишилися незмінними.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в липні 2012 року у порівнянні з червнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,2%, проти липня 2011 року — на 0,1%.

Інфляція в січні-липні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1%, з початку 2012 р. (липень 2012 року до грудня 2011 року) – дефляція 0,1%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), а згодом повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) понизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.