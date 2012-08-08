Столичні податківці збільшили перерахування до зведеного бюджету на 28,6%

У січні-липні 2012 року до зведеного бюджету надійшло 18 млрд грн податків і зборів, що контролюються Державною податковою службою України (ДПСУ) у м. Київ, що на 28,6%, або на 4,118 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявила голова ДПСУ в м. Київ Ірина Носачева.

Столичні податківці у січні-липні 2012 року мобілізували до державного бюджету 13,228 млрд грн, що на 32% більше, ніж у січні-липні минулого року. До держбюджету додатково надійшло 3,181 млрд грн.

Зокрема, більш ніж на 40% збільшилися надходження від податку на прибуток, більш ніж на 35% зріс рівень надходжень від ПДВ.

Надходження податку на доходи фізосіб за звітний період становили 5,97 млрд грн, що на 20%, або на більш ніж 1 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

«До бюджету міста Києва з початку року платники податків сплатили 4,736 млрд грн, що більш ніж на 938 млн. грн, або на 25%, більше, ніж минулого року», – відзначила І.Носачева.

Як повідомляв УНІАН, Держподатслужба України в січні-липні 2012 року направила до зведеного бюджету 161,1 млрд грн податків і зборів, контрольованих відомством, що на 9%, або на 13,3 млрд грн, більше у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Зокрема, за 7 місяців до загального фонду держбюджету надійшло 113,1 млрд грн — на 5,5%, або на 5,9 млрд грн, більше, ніж у січні-липні 2011 року. Надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,2%, або на 7,4 млрд грн, у порівнянні з 7 місяцями 2011 року - до 48 млрд грн.

Відшкодування ПДВ за січень-липень 2012 року зросло на 6%, або на 1,5 млрд грн, у порівнянні з січнем-липнем 2011 року — до 26,9 млрд грн.