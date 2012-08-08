Зниження долара на міжбанку в середу продовжилося

У середу, 8 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0905/8,0945, до 12:00 ціни знизилися до 8,0890/8,0915. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0907/8,0937 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2550/54, до 12:00 звузився спред 0,2551/54. На час закриття ціни впали до 0,2542/45. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31.8000 (+0.1995).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар в середу змінювалися в діапазоні 1,2345/1,2400.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,0080/10,0165, до 12:00 ціни пішли вгору 10,0145/10,0215. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 9,9990/10,0065.