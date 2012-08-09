Банк Японії знову зберіг базову ставку на рівні 0-0,1%

Комітет з монетарної політики Банку Японії в четвер ухвалив рішення не змінювати нинішній курс монетарної політики країни, зберігши на мінімальному рівні в 0-0,1% базову процентну ставку.

Регулятор також не вніс жодних змін до чинної програми викупу активів, термін реалізації якої закінчується в середині наступного року, на поточному рівні в 70 трильйонів єн (89,3 мільярдів доларів).

Фінрегулятор також зазначив помірне підвищення економічної активності в країні, рівня споживання і збільшення інвестицій. Проте останнім часом спостерігається уповільнення зростання експорту, а дані з виробництва в країні були слабкими, передає РІА "Новости".

Як повідомляв УНІАН, для стимулювання економічного зростання поточний рівень ключової базової ставки залишається в Японії незмінним з жовтня 2010 року.