Сьогоднішній день може виявитися досить спокійним для пари EUR/USD - експерт

Сьогоднішній день може виявитися досить спокійним для учасників торгів по парі EUR/USD через відсутність важливих подій, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україну.

Як відзначають аналітики, з позицій технічного аналізу для пари дуже важливо продовжувати утримувати позначку 1,2325 для збереження зарядженості на рух вгору. У разі якщо вона буде «пробита», то метою руху вниз може стати 1,2265.

Основним драйвером, що визначає рух доларів США на торгах в четвер, продовжать залишатися фондові індекси.

Британський фунт суттєво зміцнив свої позиції після виступу Мервіна Кінга і консолідується в безпосередній близькості від важливого рівня опору 1,5675. Його подолання відкриває дорогу до позначки 1,5745. Однак надати в цьому підтримку британцеві може лише ослаблення долара. На цьому тлі певний інтерес становить і крос-курс EUR/GBP для пошуку коротких позицій. Зокрема, в разі повернення до рівня опору 0,7905.