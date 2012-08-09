У Білорусі інфляція за сім місяців склала 12%

Мінськ. У Білорусі інфляція за сім місяців 2012 року склала 12% від грудня 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

«Більше зростають ціни на продовольчі товари - збільшилися на 11,7%, менше - на непродовольчі - збільшилися на 6,9%», - йдеться в повідомленні Білстату.

В Білстаті відзначають, що основні економічні показники Білорусі в першому півріччі 2012 р. збільшилися. Йдеться про зростання ВВП - на 2,9% і промислового виробництва - на 8,5%. Зростає також товарообіг, валове виробництво продукції сільського господарства.

Довідка УНІАН. Білоруський уряд планує утримати інфляцію в 2012 році в межах 20-22%.

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