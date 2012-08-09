Торги на міжбанку в четвер відкрилися зростанням котирувань

У четвер, 9 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0960/8,1020 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2570/74, котирування щодо євро-гривні підвищилися – 10,0065/10,0175. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,2362/64 (середа – 1,2378/80). В середу, 8 серпня, Нацбанк на ринок не виходив.

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