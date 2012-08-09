За продаж неповнолітнім алкоголю та тютюну підприємства оштрафували на 6 млн грн

Податківці у січні-липні 2012 року оштрафували підприємства на 6 млн грн за продаж неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Крім того, за звітний період було анульовано 886 ліцензій за дане порушення, що в два рази більше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Так, перевіряючи інформацію про, нібито, неодноразовий продаж підліткам алкоголю в місцевому магазині, податківці Запоріжжя зафіксували факт продажу червоного вина "Кадарка" неповнолітній особі. За порушення підприємець позбувся ліцензії і сплатив до бюджету штраф у розмірі 6,8 тис. грн.

У Феодосії за аналогічне порушення ліцензії позбувся власник місцевого кафе.

Всього в січні-липні 2012 року анульовано майже 14,2 тис. ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Причинами анулювання також стали продаж алкоголю та тютюну в невизначених для цього місцях, несплата чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів з моменту призупинення її дії, а також відповідну заяву суб'єкта господарювання.

Як повідомляв УНІАН, у січні-червні 2012 року надходження до місцевих бюджетів від ліцензування оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами склали 68,758 млн грн, від роздрібної торгівлі - 316,543 млн грн.

За даними ДПСУ, на 1 липня 2012 року в Україні діяло 519 ліцензій на оптову торгівлю спиртами, алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також 186 тис. ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном.