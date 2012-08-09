НБУ посилив вимоги до дотримання банками обов'язкових резервів

Національний банк України втричі зменшив кількість днів, упродовж яких банки можуть порушувати вимоги щодо розміру щоденних обов'язкових резервів, не побоюючись заходів впливу з боку Нацбанку.

Така норма міститься в постанові НБУ №303.

Документ вже зареєстровано в Міністерстві юстиції, і він набуде чинності через 10 днів після офіційної публікації.

Так, в постанові Нацбанку зазначається, що якщо банк більш як 10 разів (включаючи вихідні та святкові дні) не дотримується визначеного Нацбанком щоденного на початок операційного дня обсягу коштів упродовж трьох звітних періодів резервування поспіль, незалежно від дотримання ним вимог обов'язкового резервування за ці звітні періоди резервування в цілому, то територіальне управління НБУ впродовж п'яти робочих днів після закінчення звітного періоду надає пропозиції підрозділу Нацбанку, що здійснює контроль за діяльністю банків, для ухвалення відповідних рішень.