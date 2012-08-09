Клименко: підписані Президентом зміни до ПК сприятимуть розвиткові бізнесу

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко впевнений, що підписаний Президентом України Закон № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та в зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" сприятиме спрощенню процедури адміністрування податків і створення додаткових стимулів для розвитку бізнесу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Зокрема, в законі враховані ініціативи податкової служби щодо вдосконалення спрощеної системи оподаткування за рахунок введення п'ятої та шостої груп платників єдиного податку. Так, у п'ятій групі «спрощенців» зможуть працювати фізособи-підприємці, які протягом останнього календарного року мали не більше 20 найманих працівників, а обсяг доходу - не більше 20 млн грн. У шостій групі працюватимуть юрособи, чисельність працівників яких не перевищує 50 осіб, обсяг прибутку - не більше 20 млн грн.

«Завдяки такій розбивці на групи і спрощення умов ведення бізнесу, у платників відпаде необхідність мінімізувати свої податкові зобов'язання. Таким чином, як ефект від стимулювання розвитку бізнесу ми чекаємо на позитивну динаміку бюджетних надходжень», - зазначив О.Клименко.

Ініціатива Державної податкової служби щодо авансових платежів податку на прибуток, на думку О.Клименка, спростить документообіг і дозволить планувати витрати для підприємців. Підприємства з доходом не менше 10 млн грн будуть платити щомісяця 1/12 частину нарахованого за минулий рік податку. У разі якщо підприємство протягом кварталу показує збиток, воно може подати заяву, зробити перерахунок і буде до кінця року звільнено від сплати авансових платежів.

«Це загальноприйнята європейська практика, яка дозволить зменшити кількість контактів представників бізнесу з податковою службою. Підкреслю, що авансові платежі не будуть платити представники малого та середнього бізнесу, тобто платники податків, у яких доходи не перевищують 10 млн грн, і новостворені підприємства», - сказав О.Клименко.

У ДПСУ вважають перевагою для цієї групи платників також дозвіл не надавати податкову декларацію за календарний квартал, півріччя і дев'ять місяців, а податок на прибуток платити на підставі річної податкової декларації без сплати авансового внеску.

Керівник податкового відомства також схвально оцінив законодавчу формалізацію розподілу повноважень між ДПСУ та Міністерством фінансів. «Європейський досвід показав, що успішною буде тільки така податкова політика, в якій функції ідеолога-організатора і виконавця чітко відокремлені один від одного і покладені на різні установи. У наших відносинах з Мінфіном ми керувалися таким принципом більше року, і я можу тільки вітати той факт, що Верховна Рада і Президент погодилися затвердити це на рівні норм закону», - підкреслив О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович в середу, 8 серпня, підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо Державної податкової служби та в зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні».

Законом Податковий кодекс приводиться у відповідність до Конституції України в частині перерозподілу повноважень між Президентом України і Кабінетом Міністрів у зв'язку з проведенням адміністративної реформи.