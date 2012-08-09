У Києві створено робочу групу з розвитку малого і середнього підприємництва

При Київській міській державній адміністрації створено робочу групу з метою розробки проекту Київської міської програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав її голова Олександр Попов.

Очолив робочу групу заступник голови КМДА Руслан Крамаренко. Заступниками голови робочої групи стали начальник Головного управління з питань регуляторної політики і підприємництва Микола Поворозник і директор комунальною науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» Оксана Галенко. Також до складу групи увійшли начальник Головного управління промислової, науково-технічної і інноваційної політики Людмила Денисюк та інші фахівці профільних структурних підрозділів і комунальних підприємств.

У прес-службі нагадали, що основними завданнями Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва є вдосконалення нормативно-правової бази сфери підприємництва; спрощення процедур і зменшення витрат під час початку підприємницької діяльності і отримання дозвільних документів; активізація чинних і впровадження нових форм фінансово-кредитної підтримки малого і середнього підприємництва. Серед завдань програми - підтримка розвитку інноваційної діяльності малого і середнього підприємництва, сприяння міжрегіональній і міжнародній співпраці суб'єктів малого і середнього підприємництва, а також розширення взаємодії бізнесу і органів влади міста шляхом впровадження механізмів державно-приватного партнерства.