На міжбанку триває падіння котирувань

У четвер, 9 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0960/8,1020, на 12:00 ціни знизилися до 8,0950/8,0980 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2570/74, на 12:00 ціни впали до 0,2562/65. У Росії курс долар-рубль впав, і на 12:00 встановився на рівні 31.5903 (-0.2097).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар у четвер стартували з рівня 1,2362/64, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,0065/10,0175, на 12:00 ціни пішли вниз - 9,9855/9,9935.