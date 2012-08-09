Активи українських банків в липні виросли до 1,109 трлн грн

Активи українських банків в липні 2012 р. виросли на 0,2%, з початку ц.р. - На 4,8%, - до 1,109 трлн грн.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, загальні активи в минулому місяці збільшилися на 0,08%, в січні-липні - на 3,3% - до 1,253 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції складають 66,1%, вкладення в цінні папери - 8,4%, кореспондентські рахунки в інших банках - 6,2%, готівкові кошти та кошти в Нацбанку - 4,4%, основні засоби та нематеріальні активи - 4,5%, доходи, нараховані до отримання, - 4,4%, дебіторська заборгованість - 5%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 0,1% - до 943,3 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 340,7 млрд грн, або 36,1%, кошти суб'єктів господарювання - 180,7 млрд грн, або 19,2 %, міжбанківські кредити та депозити - 159,7 млрд грн, або 16,9%.

Капітал банків у липні виріс на 0,7% - до 165,8 млрд грн і склав 15% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків не змінився і на 1 серпня ц.р. становив 179,5 млрд грн.

Станом на 1 серпня 2012 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.