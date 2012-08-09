Азаров обіцяє 8 тис грн зарплати у високотехнологічних галузях економіки

Зарплата у високотехнологічних галузях економіки становитиме 8 тис грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час відвідання ПАТ «Бель Шостка Україна» в рамках робочої поїздки в Сумську область.

«Ми поставили завдання у високотехнологічних галузях вийти на середню заробітну плату 8 тисяч гривень. Це складне завдання. Але якщо виробництво високотехнологічне і виробляє надзвичайно якісну продукцію, має ринок збуту, то в нього і є можливості платити людям нормальну зарплату», - сказав М.Азаров.

При цьому він додав, що уряд створюватиме умови, щоб кількість високотехнологічних підприємств в Україні зростала. За словами прем’єра, держава вкладатиме кошти у розвиток інфраструктури, зокрема в інженерну підготовку майданчиків для будівництва таких підприємств.

Крім того, глава уряду поцікавився у робітників підприємства про середньомісячну заробітну плату. Прем’єр-міністра проінформувати, що середня заробітна плата становить 5 тис грн.

«Для України це гарна зарплата», - сказав М.Азаров.

У свою чергу генеральний директор ПАТ «Бель Шостка Україна» Лоран Штраусс зазначив, що завдяки діям уряду значно покращився інвестиційний клімат в Україні, іноземним інвесторам стало значно простіше працювати тут.