МС збільшить вартість товарів, які безмитно ввозять авіапасажири, до 10 тис. євро

Межу вартості товарів, що безмитно ввозяться авіапасажирами, буде збільшено з 1,5 тисячі євро до 10 тисяч євро. Відповідний документ вніс на ратифікацію у Держдуму президент Володимир Путін, повідомили РІА «Новини» у четвер в апараті нижньої палати парламенту.

Протокол вносить поправки і доповнення до угоди від 18 червня 2010 року про порядок переміщення фізичними особами товарів для особистого користування через митний кордон Митного союзу і здійснення митних операцій, пов'язаних з їх випуском.

«Документом передбачається збільшення вартісної межі для ввезення фізичними особами товарів у супроводжуваному і несупроводжуваному багажі без сплати митних зборів, податків з 1,5 тисячі євро до 10 тисяч євро тільки стосовно товарів, що переміщуються повітряним транспортом», – сказано у супровідних документах до законопроекту.