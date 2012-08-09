На міжбанку торги закрилися зростанням котирувань - 8,0975/8,1025 грн/дол.

У четвер, 9 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0960/8,1020, на 12:00 ціни знизилися до 8,0950/8,0980. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися - 8,0975/8,1025 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2570/74, на 12:00 ціни впали: 0,2562/65. На час закриття ціни зросли - 0,2565/68. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 31,6050 (-0,1950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2362/64, а на15:00 впали 1,2308/10. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,0065/10,0175, на 12:00 ціни пішли вниз - 9,9855/9,9935. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму: 9,9585/9,9690.