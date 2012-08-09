Янукович підписав закон про ратифікацію Договору про ЗВТ СНД

Президент України Віктор Янукович підписав Закон №5193-VI «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Також зазначається, що «Договір про зону вільної торгівлі вчинений 18 жовтня 2011 року в м.Санкт-Петербурзі». Основними перевагами Договору про зону вільної торгівлі є:

фіксація зобов'язань щодо незбільшення ставок мит для товарів, що знаходяться у вилученні з режиму вільної торгівлі;

закріплення зобов'язань держав-учасниць СНД щодо незастосування нових обмежень у взаємній торгівлі;

встановлення термінів скасування вилучень по імпорту;

фіксація положення щодо започаткування процесу скасування експортних мит;

скорочення кількості чинних угод, якими необхідно керуватися в торговельно-економічних відносинах з країнами СНД;

вирішення торговельних спорів у площині механізмів і процедур, прийнятих СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня ВР ратифікувала договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Перед цим Комітет Верховної Ради у закордонних справах не підтримав цей закон.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.