Google погодилася заплатити рекордний штраф Федеральної комісії США

Інтернет-компанія Google погодилася заплатити штраф у розмірі 22,5 млн дол., щоб залагодити питання з обвинуваченнями в порушенні конфіденційності даних користувачів у браузері Safari, повідомляє ВВС.

До виплати штрафу компанію зобов'язала Федеральна комісія США з торгівлі. Для цього відомства штраф Google став найбільшим в історії.

Почати перевірку комісію змусили результати дослідження, проведеного в одному з університетів в Каліфорнії.

Дослідники виявили, що Google змінювала налаштування безпеки Safari, дозволяючи третім особам стежити за активністю користувача без його згоди.

Google заперечує звинувачення і заявляє, що згода виплатити штраф не означає визнання провини, передає «Газета.Ru».