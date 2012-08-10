Інфляційне середовище в Україні близьке до оптимального — НБУ

Національний банк України вважає, що поточна інфляційна ситуація в країні є оптимальною, йдеться у коментарі заступника директора Генерального економічного департаменту - директора Департаменту економічного аналізу і прогнозування НБУ Олександра Петрика.

«Можна сказати, що зараз інфляційне середовище близьке до оптимального, тобто, з одного боку, інфляція не стримує економічне зростання, а з іншого боку - не провокує надмірних інфляційних очікувань», - відзначив О.Петрик.

Він нагадав, що інфляція в липні становила «мінус» 0,2%. Водночас у річному обчисленні зниження інфляції припинилося і на сьогодні показник становить близько нуля.

За словами О.Петрика, головним чинником зниження інфляції в річному обчисленні у липні є низька база порівняння минулого року. Так, завдяки високому врожаю минулого року істотно подешевшали сільгосппродукти. Як наслідок - у липні 2011 року дефляція становила 1,3%.

Також він зазначив, що базова інфляція у річному обчисленні знижувалася одинадцятий місяць поспіль і в липні становила 3,1%. Це, на думку О.Петрика, обумовлене двома чинниками, а саме - зваженою монетарною політикою Національного банку, спрямованою на зниження загального довгострокового тренду щодо інфляції і дією вторинних ефектів від здешевлення сирих продуктів у 2011 році і першому півріччі поточного року.

Загалом у Нацбанку відзначають збереження тенденції зниження інфляційних очікувань.

«Що стосується інфляційних очікувань, які є дуже важливими, то вони продовжили знижуватися, і в липні інфляційні очікування були набагато нижчі у порівнянню як з початком року, так і зі всім першим півріччям 2012 року», - сказав О.Петрик.

Крім того, він повідомив, що відносно стабільний курс гривні і низька інфляція в країнах - основних торговельних партнерах України визначили низьку інфляцію імпортної складової загального споживчого кошика.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у липні 2012 року в порівнянні з червнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,2%, проти липня 2011 року — на 0,1%.

Інфляція в січні-липні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1%, з початку 2012 р. (липень 2012 року до грудня 2011 року) – дефляція 0,1%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень до грудня), а зголом повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) понизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.